São Bernardo revitaliza a Central de Trabalho e Renda

A Prefeitura de São Bernardo entregou a revitalização do prédio da CTR (Central de Trabalho e Renda). A unidade, que presta serviços de intermediação de vagas de emprego junto à iniciativa privada e habilitação de seguro desemprego, recebeu R$ 546 mil em manutenções estruturais.

O prédio da CTR possui 518 metros quadrados, conta com dois espaços para atendimento, quatro salas para desenvolvimento de cursos de capacitação profissional, além de área para integração de candidatos e empresas da cidade. Entre janeiro e 19 de dezembro de 2024, a CTR atendeu 36.694 pessoas, sendo 33.461 para intermediação de contratação de mão de obra e 3.233 para fazer a habilitação de seguro desemprego.

Segundo o prefeito Orlando Morando, a CTR atua como agência pública de fomento ao emprego em auxílio às empresas da cidade e é responsável pela oferta de vagas de trabalho, além de promover feirões periódicos em conjunto com empresas parceiras. “Não tem nada mais importante para uma família, além da saúde, do que o emprego e a geração de renda. É exatamente esse o papel da nossa CTR, que passou por uma manutenção completa”, diz.

O trabalho de fomento à geração de emprego e renda na cidade é coordenado pela secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo, chefiada por Fernando Longo. Segundo ele, a CTR atende em média 350 pessoas diariamente, além de promover mutirões e feirões de emprego em parceria com as empresas. Desde 2017, foram realizados 25 feirões de emprego, com oferta de 50.321 vagas.

SERVIÇO

A CTR fica na Rua Padre Lustosa, 48, Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A agência também atualiza diariamente as vagas disponíveis no portal https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sdect/ctr-central-de-trabalho-e-renda. Interessados em participar da seleção devem enviar currículo para o e-mail <CF51>ctr@saobernardo.sp.gov.br com o código da vaga pretendida e o número do CPF