Isis Valverde e Marcus Buaiz teriam oficializado união em cerimônia discreta

Viva os noivos! Ao que tudo indica, Isis Valverde e Marcus Buaiz teriam selado a união em cerimônia discreta na última terça-feira, dia 24. Segundo o Portal Leo Dias, o casal estaria ansioso para o casamento em 2025, e já teria deixado tudo acertado no cartório.

Com presença de familiares na mansão onde o casal reside, Rael, filho da atriz com o modelo André Resende, e José Marcus e João Francisco, filhos do antigo relacionamento de Marcus com Wanessa Camargo, também estavam presentes. O momento especial foi reservado, longe das especulações da imprensa, na véspera de Natal.

Já o casamento oficial ainda não tem data confirmada, mas deve acontecer em Jarinu, no interior de São Paulo.