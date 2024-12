Danni Suzuki revela superstição para virada do ano: Não viro devendo nem mesmo parcelas no cartão de crédito

Pular sete ondinhas, comer lentilhas ou romã e usar roupas brancas são apenas algumas superstições conhecidas para as pessoas que desejam começar um novo ano com sorte, prosperidade, dinheiro, paz, entre outras coisas.

Com 2025 batendo na porta, Danni Suzuki contou como costuma passar a sua virada de ano. Diferente de muitas pessoas, a atriz não liga muito para as cor de roupa, mas gosta de apostar em tons claros. Além disso, a artista contou que não vira o ano devendo:

- Não viro o ano devendo nem mesmo parcelas no cartão de crédito. Faço no papel a lista de agradecimentos a Deus e coloco também bem detalhadas as metas do novo ano, contou.

Danni também revelou que gosta de curtir a chegada de um novo ciclo na natureza e ao lado dos amigos:

- Gosto de fazer minha virada no silêncio, de preferência em meditação. Não ligo tanto para cor de roupa mas gosto dos tons claros e ambiente silenciosos. Na natureza e com as amigos que amo é o ideal.

Sobre os desejos para 2025, Danni garantiu que são muitos, mas que pretende se conectar ainda mais com o seu público:

- Novas portas... também concluir o que não consegui finalizar em 2024 e realizar novos projetos. Um ano que pretendo estar mais conectada diretamente com meu público, compartilhando o que tenho aprendido especialmente nos meus estudos da neurociência, física quântica e frequências.