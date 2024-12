Com Gaby Spanic, elenco de Amor no Natal relembra momentos mais marcantes na comemoração

Em homenagem à data especial que reúne momentos marcantes, o elenco dos filmes feitos para o especial Amor No Natal, do canal Lifetime, contou as lembranças mais marcantes do Natal. Gaby Spanic, Julián Gil e Cristian de La Fuente se emocionaram ao falar da infância, da família e de tradições.

Julián Gil contou que as lembranças da data especial quando era criança sempre estão relacionadas ao presente tradicional de muitas crianças latino-americanas. Mas a perda da mãe perto de um Natal também marcou sua memória, dessa vez com sentimentos mais tristes.

- A morte de minha mãe, não marcou só um Natal, mas sim muitos. Já da minha infância o que lembro é que independente da época, sempre tínhamos um presente, e sempre era uma bola de futebol.

Mostrando que é um papai babão, Cristian relembrou a magia de ver a filha acreditando nas tradições natalinas:

- Sem dúvida nenhuma, o primeiro Natal com a minha filha, o Natal mudou de sentido. Quando eu era criança, o Natal sempre foi sobre mim, depois que cresci passou a ser sobre o meu sobrinho e filhos dos meus amigos. Mas quando ela nasceu, o Natal foi totalmente para ela. Todos os anos que ela acreditou em Papai Noel -opa perdão se alguém ainda acredita aqui [risos]- foram maravilhosos, porque vivia a magia, era incrível.

Explicando as diferenças dos países sul-americanos, Gaby Spanic contou que em seu país natal, ela esperava os presentes de outra pessoa, e não de Papai Noel. Ainda assim, ela ficava até tarde da noite esperando a chegada das lembranças ao lado dos irmãos:

- Para muita gente é Papai Noel, mas na Venezuela, é o menino Jesus que vai trazer os presentes. Lembro que eu, com uns nove ou dez anos de idade, e meus irmãos não dormíamos para ver Jesus passar pela janela. Também me recordo que quando descobrimos que não era ele que trazia as lembranças, a frustração foi muito grande.

Depois de se tornar mãe, a tradição de contar que Jesus levava os presentes foi passada para o filho. Mas para a tristeza de Spanic, ele descobriu a verdade bem antes dela:

- É bonito jogar com essa magia e ilusão que encanta as crianças. Com meu filho eu também ensinei a tradição do menino Jesus colocando os presentes, mas já chegou o momento de contar a verdade e ele me disse: A mamãe, eu já sabia tudo. Diferente da minha época, que não havia celulares.

O canal produziu duas comédias românticas para alegrar os fãs no período das festas. Com Gaby Spanic e Julián Gil o longa Um Natal Complicado conta a história de um ex-casal que acabam passando a data especial juntos.