Matheus Salustiano volta ao São Bernardo para disputas de 2025

Após ficar fora da temporada deste ano, o zagueiro Matheus Salustiano retorna ao São Bernardo FC, pelo qual atuou em 2022 e 2023 na disputa do Paulistão e da Copa do Brasil, além das Séries D e C do Brasileiro. “Estou de volta após um ano de 2024 difícil e de muito aprendizado. Volto com mais experiência. Não me arrependo das decisões, mas o passado a gente deixa para trás e vamos viver o que temos agora. Estou muito feliz em voltar”, declarou.

Mesmo longe, ele não esconde que acompanhou o clube nas competições de 2024. “Estive fora, mas torci pelos companheiros no Paulistão, Copa do Brasil e Série C. E agora estou de volta para poder ajudar, me dedicar e correr junto com todos em busca dos objetivos de 2025”, afirmou o defensor. “O São Bernardo continua crescendo, evoluindo e eu volto para seguir a história que o clube vem construindo nos últimos anos”.

Mesmo tendo chegado recentemente, o zagueiro já se mostra adaptado. “É um clube que eu já conheço. Com alguns atletas que já estavam aqui e com certeza isso facilita muito nesse retorno. E o torcedor pode esperar de mim um Salustiano mais determinado, mais motivado e que vai correr e se dedicar ainda mais para conquistar os objetivos do clube nessa temporada”, finalizou o defensor, que já está integrado ao elenco na pré-temporada realizada no centro de treinamento em Atibaia, no Interior Paulista.

A estreia do Tigre no Paulistão está prevista para 15 de janeiro, fora de casa, diante do Água Santa.