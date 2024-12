Grande ABC. E a eleição 44. Uma história que começa em 1892.

Ao recapitular antigas posses de prefeitos e vereadores, memória repassará o que foi a formação das Setecidades, a partir de 1º de janeiro de 1945

A série hoje iniciada é uma sugestão do editor de Artes do Diário, Eder Marini, e do memorialista Gilmar Guisser, da AME (Associação dos Amigos da Memória de São Bernardo), no presente caso representando os colegas das sete cidades que iniciaram neste ano de 2024 um trabalho conjunto para estudar a formação político-administrativa do Grande ABC.

Contas feitas, chegamos a alguns números:

133 anos da primeira eleição municipal.

80 anos desde a divisão regional em dois municípios, Santo André e São Bernardo “do Campo”, em 1945.

76 anos da instalação do terceiro município, São Caetano “do Sul”, em 1949.

70 anos da instalação do quarto e do quinto municípios, Mauá e Ribeirão Pires, 1955.

65 anos da instalação do sexto município, Diadema, em 1960.

60 anos da instalação do sétimo e do nosso município benjamim, Rio Grande da Serra, em 1965.

ANO A ANO

Ao longo destes 37 anos de Memória aqui no Diário, a caminho do ano 38, foram inúmeras as vezes que o espaço se preocupou com a questão político-partidária do Grande ABC.

Uma das séries, iniciada em novembro de 2020 e que se estendeu a novembro de 2021, detalhou as primeiras 42 eleições municipais, estaduais e federais entre 1892 e 2012, com nomes, números e cores partidárias.

A ideia, desta nova série, é eleger imagens de posses dos nossos governantes, incluindo governos municipais não eleitos, mas simplesmente nomeados pelos poderes centrais maiores – aqueles também não eleitos democraticamente, mas que se impuseram pela força revolucionária e/ou ditatorial.

RESISTÊNCIA

Por um triz o Grande ABC não foi declarada área de interesse nacional.

“Você sabia que aqui no Brasil vários ‘Calabares’ e ‘Joaquim Silvérios’ exultaram quando do projeto de intervenção federal em 234 municípios? Esperavam ser os escolhidos para serem os interventores”, escreveu o médico Jerônimo Adamo na imprensa de São Bernardo, crônica posteriormente publicada no livro “Juventude” (Imprensa Metodista, 1968).

E o Dr. Jerônimo foi além: “Você sabia que em São Bernardo povo, Igreja e Câmara se levantaram contra tal projeto?”.

As eleições prosseguiram. Houve o tempo em que a Arena, partido situacionista, preponderou; depois foi a vez do MDB, o partido da oposição consentida – ou suportada.

A região voltou a criar um partido, no caso o PT (Partido dos Trabalhadores), repetindo o que fora outro partido aqui nascido, o PIM (Partido Independente Municipal), que ousou encarar o clássico PRP (Partido Republicano Paulista) na primeira metade do século XX.

Enfim, são instantâneos da política local, com seus idealistas ou aproveitadores. Que esta série seja do agrado do leitor e que cada um possa colaborar com as imagens desta história que considerar mais significativas. Enviem fotos, parceiros.

A PRIMEIRA FOTO

Em 15 de janeiro de 1926 tomavam posse os vereadores eleitos para o triênio 26-29. Falta um nome, o do coronel Alfredo Flaquer, de Santo André, que não tomou posse em razão da contestação apresentada por João Domingos Perrella, de São Caetano, que ficaria com a vaga.

ELEGÂNCIA EM 1926. Dia de posse na Câmara Municipal de São Bernardo, no edifício atualmente denominado Câmara de Cultura Antonino Assumpção, na Rua Marechal Deodoro, em São Bernardo: Homero Thon (1º à esq.), João Colombo, Dr. Francisco Perrone, José Maria Figueiredo e Saladino Cardoso Franco, o coronel Saladino, que seria reconduzido pelos seus pares a prefeito

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 25 de dezembro de 1994 – Edição 8893

TRANSFORMAÇÃO – Avenida dos Estados estava deixando seu perfil industrial para se transformar em corredor comercial.

ENQUETE – Trinta personalidades elegiam seus points: Tendall Grill (restaurante), Twist’s (pista), Rarus (motel), Brasileira (padaria), Mappin e Golden (shoppings), Duque de Caxias (parque), McDonalds (lanchonete), Largo da Estátua (banca), San Marco (pizza), Frisson (locadora de vídeos), Internacional (choperia), Siciliano (livros).

EM 26 DE DEZEMBRO DE...

1939 – Industriário e futebolista Almir de Souza nascia em Santo André. Seu avô materno, José Antonio Serafim (1855-1905), foi cocheiro na região e recebeu carta de habilitação em 1894 para dirigir qualquer veículo “trelado” por quatro animais.

NOTÍCIA DE 1904

Eram declarados “em comesso” 50 lotes do Núcleo Colonial de São Bernardo, cujos concessionários não tinham pago as quantias devidas no prazo legal.

NOTA – Duas observações:

1ª - O termo “em comesso” pode significar uma espécie de acordo para que os adquirentes de lotes negociassem suas dívidas com o governo.

2ª - Importante lembrar que, à época, a terra oferecida ao imigrante não era gratuita. Ele deveria pagar por ela. Só receberia a escritura definitiva quando saldasse os valores da compra, o que levava vários anos.

NOTÍCIA DE 1954

Correspondente do Estadão em Santo André criticava os órgãos de fiscalização do governo sobre produtos do comércio. Carne e pão eram vendidos a preços acima da tabela.

“Se a Comap local ainda existe, torna-se necessário que faça valer a sua ação repressora em defesa da população”, assinalava o correspondente.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Rio Grande do Sul, hoje é o aniversário de Anta Gorda, Ilópolis, Mostardas, Putinga e Ronda Alta.

Na Paraíba, Cachoeira dos Índios, Cuitegi, Mãe D’Água, Malta e São José de Espinharas.

No Pará, Oeiras do Pará e São Domingos do Araguaia.

No Rio Grande do Norte, Francisco Dantas e Taboleiro Grande.

No Maranhão, Joselândia, Luís Domingues e São Mateus do Maranhão.

E mais: Cruzeiro do Sul (PR), Heliodora (MG), Nova Lacerda (MT), Oeiras (PI) e Rio Brilhante (MS).

Santo Estevão: 26 de dezembro

Foi o primeiro mártir da história do cristianismo. Morava em Jerusalém. Um dos sete diáconos encarregados pelos apóstolos de assistirem aos necessitados.