Matuê aparece em vídeo quebrando camarim, produção responde e web critica

Matuê se tornou um dos nomes mais comentados na madrugada desta segunda-feira, 23, após vídeos do cantor destruindo um camarim no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, serem publicados.

Os registros que circulam no X (antigo Twitter) mostram o rapper quebrando estruturas do camarim e jogando bebidas e comidas em outros membros de sua equipe. O episódio aconteceu no festival 30PRAUM, organizado pela equipe do próprio cantor.

Após a repercussão do vídeo, internautas opinaram sobre a atitude de Matuê. "Ainda tem gente que chama isso de artista e aplaude, olha o nível de quinta série do cara, um péssimo exemplo", criticou um. "Existe um contexto? Ou ele é só um otário?", questionou outro.

Pedro Siqueira, diretor de projetos da produtora, saiu em defesa do cantor. "A produtora do evento é a 30. O Matuê era dono do evento. Foi a nossa última entrega do ano, um ano marcado por muito trabalho, muita entrega, muita dedicação e muito sucesso. Isso daí é uma brincadeira, uma comemoração de um time que merece."

"Não importa se é dono disso ou aquilo. Esse cara só mostrou que é um grande de um babaca tendo uma atitude mais babaca ainda. E eu era fã", disse uma internauta. "De certo só vai dar mais trabalho para a equipe de limpeza, e em pleno fim de ano. Mas gente sem noção é assim mesmo", escreveu outra.