Neymar Jr. e Bruna Biancardi trocam carinhos em torneio de pôquer festivo com nome do jogador

Neymar Jr. e Bruna Biancardi não escondem que estão vivendo uma boa fase no relacionamento. Através das redes sociais, nesta segunda-feira, dia 23, o casal compartilhou alguns vídeos super fofos durante o torneio de pôquer BSOP One Neymar Jr. Edition, que aconteceu no último final de semana.

Nos vídeos, é possível ver Bruna e Neymar dançando ao som de Ludmilla, que animou a festa com um show repleto de seus maiores sucessos. O casal ainda apareceu trocando beijos e sorrisos nos Stories do jogador.

Pais de Mavie, de um ano de idade, os dois retomaram o relacionamento em julho de 2024, desde muitas idas e vindas. Recentemente, em suas redes, o craque chegou a se referir a Bruna como a mulher de sua vida.