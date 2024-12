Internado, Gusttavo Lima ainda não tem previsão de alta, diz novo boletim médico

Como você viu no fim de semana, Gusttavo Lima precisou ser internado às pressas no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após sentir fortes dores abdominais no último sábado, dia 21. Ele estava na capital paulista para fazer um show no Festival VillaMix, mas precisou se ausentar da apresentação.

No último domingo, dia 22, o hospital emitiu um novo comunicado que diz:

O cantor Gusttavo Lima encontra-se internado no hospital Vila Nova Star, da Rede D?Or, desde ontem, devido ao quadro de dor abdominal. O paciente está clinicamente estável e em tratamento. Nesse momento, não há previsão de alta. O acompanhamento está sendo realizado pela equipe coordenada pela Profª. Drª. Ludhmila Hajjar, sendo assinado pelo Prof. Dr. Paulo Marcelo Gehm Hoff, diretor clínico do hospital, e Dr. Daniel Favarão Del Negro, diretor geral.