Gandula. Palmeirense. História documentada. Graças a uma foto.

Domingo, 28 de julho de 1974. O Palmeiras vem disputar um amistoso com o Santo André e vence por 4 a 0, gols de Ademir da Guia (2), Leivinha e Edu. Mas o jovenzinho Geraldo estava mais atento às “voadas” do arqueiro Leão.

Homenagem dos filhos ao pai

Por Diego Pereira

Desde sempre escutamos sobre a tão famosa vez que nosso pai, palmeirense roxo, se exibiu atrás do gol quando criança e apareceu na foto do Diário do Grande ABC.

Santo André x Palmeiras. Estádio Bruno Daniel. Garoto, ainda morava em Santo André com a família.

Na época sequer existia gandula dos especialistas de hoje e as crianças e fanáticos tinham a oportunidade de sentar-se atrás do gol e torcer para apanhar as bolas que saíssem.

Perdemos as contas de quantas vezes escutamos com riqueza de detalhes sobre o Leão no gol e nosso pai buscando as bolas que saiam do campo.

Para um palmeirense como ele, memórias assim jamais são esquecidas e foram revividas diversas vezes ao passar de geração em geração - inicialmente para nós filhos e, agora, para o neto Leonardo.

Como filhos, embarcamos na missão de encontrar algum registro daquele momento tão especial ou a menos a edição do jornal que registrasse

O Diário, com a grandeza do seu Banco de Dados, deu esse prêmio ao nosso pai e à toda família.

Deixamos aqui, em comemoração ao seu aniversário de 63 anos, um agradecimento ao nosso pai Geraldo Afonso. Sempre tão sensível e com uma trajetória de vida dura e linda, ele nos ensinou o valor das memórias afetivas e se fez presente para que pudéssemos construir as nossas.

VERDÃO QUERIDO

Geraldo Afonso Pereira

¦ Empreendedor no setor de segurança eletrônica há mais de 20 anos.

¦ Ele deixou Santo André, com a família, em 1983.

¦ Esposa: Regina (que muito nos auxiliou nessa busca).

¦ Filhos: Diego e Mikaeka.

¦ Neto: Leonardo

NOTA – A Memória de hoje é feita em parceria com o colega Nilton Valentim, diretor adjunto de Redação do Diário e incentivador desta página.

1 - Estádio Bruno Daniel, 28 de julho de 1974: Leão voa e evita o gol do Santo André observado pelos meninos gandulas, entre os quais Geraldo

2 - 24 de novembro de 2024: meio século depois, Sr. Geraldo recebe as fotos encontradas no Banco de Dados do Diário que comprovam a sua história

3 – Uma pose especial com a família: a esposa Regina e os filhos Diego e Mikaeka

4 - O texto emocionado impresso sobre a página do Diário que documentou a vinda da academia alviverde a Santo André, com Leão, Eurico, Luís Pereira, Alfredo (João Carlos) e Zeca; Dudu e Ademir da Guia; Luís Carlos (Edu), Édson, Leivinha (Jair Gonçalves) e Nei. Técnico: Oswaldo Brandão

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 22 de dezembro de 1994 – Edição 8890

MANCHETE – Prisco cria seis secretarias em Ribeirão: Assuntos Jurídicos, Obras, Serviços Municipais, Promoção Social, Assuntos Tributários e Assessoria Jurídica.

Prefeito Valdírio Pires, de Ribeirão Pires, concedia a notícia com exclusividade ao colunista Dan Gedankie, editor sênior do Diário, que assinava a manchete de primeira página.

GRANDE ABC – Região tinha um déficit de 1.885 leitos hospitalares. Sem verbas do governo estadual, a região conseguiu criar apenas 40 novas vagas em 1994.

SÃO CAETANO – A Câmara Municipal aprovava convênio a ser firmado com Santo André para a construção direta entre a Avenida Dom Pedro II e a Rua Alegre, na divisa das duas cidades.

PONTO DE VISTA – Cristo tem fome. O que fazer?

Parabéns ao Diário e a todos os que aderiram a essa ideia (campanha do Natal sem Fome).

Artigo assinado pelo advogado João Domingos e pelo padre Rubens Chasseraux, pároco de Vila Palmares.

MEMÓRIA – Tempo de Natal. Esta página Memória era ilustrada com a foto da fachada da indústria Dulcora em 1967, decorada com um imenso Papai Noel e as inscrições “Boas Festas”.

NOTA – A Dulcora, fábrica de doces e dropes, ficava no quilômetro 22,5 da Via Anchieta. Desativada há anos, as antigas instalações ali permanecem, inclusive a velha portaria e o espaço do clube dos funcionários.

EM 23 DE DEZEMBRO DE...

1894 - Cento e vinte e quatro fabricantes de carvão da região enviavam carta à Câmara Municipal de São Bernardo reclamando sobre o imposto excessivo cobrado. Alegavam pouco lucro. O líder dos carvoeiros era Giovanni Suster.

NOTÍCIAS DE 1904

¦ Nomeados os 1º e 2º suplentes do subdelegado da Estação Rio Grande (da Serra), José Carlos de Almeida e alferes João Mariano.

¦ Nota do Estadão em 22 de dezembro: “A confeitaria Castelões enviou-nos ontem um delicioso panetone que, além, de ter sido muito bem fabricado, é de um deliciosíssimo sabor”.

NOTÍCIAS DE 1954

¦ Do correspondente do Estadão em Santo André: atividades da organização nipônica de Santo André desarticulada pela polícia.

Presos 16 japoneses responsáveis pelo movimento. Os radicados em Santo André tinham ligação com japoneses residentes em Bastos e Pompeia.

Num sítio entre Santo André e Mauá inúmeras famílias de japoneses, inclusive mulheres e crianças, aguardavam ordem de embarque para a China.

As primeiras informações eram as de que os japoneses pretendiam se incorporar às forças da China comunista e lutar pela libertação da ilha Formosa.

Rinosuke Manome, residente à Rua Carijós, chegou a enviar ofício à Prefeitura de Santo André pedindo passagens para ele e mais 500 famílias de japoneses, num total de cinco mil pessoas, que desejavam seguir para a Ásia.

HOJE

¦ Dia Nacional do Vizinho

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

¦ No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Lagoinha.

¦ No Rio Grande do Norte, Ipanguaçu, Jardim de Piranhas, Pedro Avelino, São João do Sabugi, São José do Campestre e São Rafael.

¦ Em Pernambuco, Sairé e Salgueiro.

¦ E mais: Cambará do Sul (RS), Canelinha (SC), Palmeiras (BA), Pedro Canário (ES) e Santa Cruz de Salinas (MG).

Dia de São João Câncio: 23 de dezembro.

(Polônia, Kety 1390 – Cracóvia 1473). Sacerdote. Professor da Universidade de Cracóvia. Preceptor dos princípios da Casa Real polonesa