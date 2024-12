Deck da Prainha do Riacho Grande é revitalizado

A Prefeitura de São Bernardo realizou a entrega da revitalização completa do deck de madeira da Prainha do Riacho Grande neste domingo de verão (22). Às margens da Represa Billings, a melhoria recebeu investimento da ordem de R$ 330 mil e, conforme comunicado, deve ofertar mais conforto e estrutura aos turistas e comerciantes.

Conforme explica o secretário de Serviços Urbanos, Marcos Cayres, toda a manutenção do deck da Prainha foi realizada com recursos e mão de obra próprios. “Realizamos a manutenção de 340 metros quadrados do assoalho e vigas de sustentação e a substituição das mesmas, além da impermeabilização de todo o assoalho de madeira do lado esquerdo do deck”, diz.

Para o subprefeito do Riacho Grande, Heitor Cristofolini, além de atender os turistas, as melhorias também trazem reflexo positivo ao comércio local. “Um espaço de lazer bem cuidado e com infraestrutura adequada atrai mais visitantes e, com isso, colabora com a economia do Riacho Grande. Estamos muito satisfeitos”, observa.