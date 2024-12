Neymar Jr. se derrete por Bruna Biancardi e a chama de mulher de sua vida

Quanto amor no ar! No último sábado, dia 21, Neymar Jr. se juntou com amigos para ter uma noite de poker ao chegar no Brasil para curtir as celebrações do fim de ano.

O jogador de futebol aproveitou muito a noite, mas não deixou de mostrar todo seu carinho por Bruna Biancardi nas redes sociais. Apesar de ter curtido as jogatinas, Neymar aproveitou um momento para postar uma foto agarradinho na namorada e ainda se derreteu:

Te amo, escreveu na legenda do registro onde o casal aparece fazendo caras e bocas para a câmera.

Logo na sequência, o jogador publicou uma foto mais antiga de Bruna, logo na noite em que eles se conheceram em uma festa. No evento, a influenciadora estava usando um óculo escuro e fazendo pose de marrenta. Na legenda, Neymar não poupou elogios:

O dia que encontrei a mulher da minha vida.

Como resposta, Bruna repostou a publicação e não perdeu o jogo de cintura ao brincar:

Dia que eu encontrei o trem desgovernado.