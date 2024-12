Amigo investigado pela morte de Liam Payne afirma que cantor quase morreu algumas vezes

Liam Payne, ex-integrante da famosa banda One Direction, passou por momentos dramáticos nos últimos anos devido ao seu vício em substâncias toxicológicas. Segundo Roger Nores, amigo do cantor, que está sendo investigado pela morte do mesmo, Payne esteve perto da morte diversas vezes, especialmente devido a overdoses graves que exigiram cuidados médicos urgentes.

Nores revelou que em um dos episódios, o cantor precisou ser reanimado após uma intoxicação severa, ficando em estado crítico, como informou a Rolling Stone.

As complicações de Payne começaram a se intensificar após o fim da carreira com a banda, com o cantor lidando com questões emocionais e o vício que se agravava. Nores, que esteve ao lado de Liam em muitos desses momentos, afirma que o ex-integrante do One Direction estava em um ciclo perigoso, onde o consumo de drogas estava fora de controle, o que colocou sua vida em risco diversas vezes.

Em setembro de 2023, Payne passou por uma situação particularmente grave, sendo hospitalizado após uma overdose. A falta de assistência médica adequada no local foi apontada como um fator que dificultou a recuperação inicial do cantor, que passou vários dias internado.

Nores mencionou que, na época, ele tentou ajudar, mas o ambiente e a falta de apoio correto contribuíram para a deterioração da saúde de Payne.

No entanto, apesar dos esforços de seus amigos e familiares, a luta de Liam contra as drogas continuou. O incidente mais recente, em que Payne sofreu uma queda fatal em outubro, expôs a fragilidade de sua saúde. Ele foi encontrado morto em um hotel na Argentina, em um episódio que gerou comoção e preocupação em torno do impacto das drogas e do abandono de algumas pessoas em sua vida.

A investigação sobre a morte de Liam Payne e as circunstâncias que levaram ao seu colapso continuam em andamento. Roger Nores está sendo investigado por abandonar o cantor em um momento de fragilidade, deixando-o correr o risco de se ferir gravemente, como veio a acontecer.

Payne morreu no dia 16 de outubro de 2024, após cair da sacada de seu quarto de hotel na Argentina. As primeiras perícias indicam que o cantor estava sob efeito de drogas ilícitas.