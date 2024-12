Charge - 22 de dezembro de 2024

Paulo Serra (PSDB) é o prefeito mais bem avaliado do Grande ABC, segundo a mais recente rodada de levantamentos do Instituto Paraná Pesquisas, contratada pelo Diário e realizada entre os dias 13 e 19 deste mês. Segundo a consulta, o chefe do Executivo de Santo André tem 80,1% de aprovação.

Trata-se da quarta vez em que o andreense lidera uma série de consultas a respeito da percepção da população sobre o trabalho dos prefeitos. As duas primeiras foram realizadas em 2021, durante a pandemia de Covid-19. Naquele ano, Paulo Serra marcou 82,2% de aprovação em julho – maior patamar obtido pelo chefe do Executivo – e 65,1% em dezembro, em meio a uma nova onda de casos da doença. A terceira ocorreu em abril do ano passado, quando o tucano foi avalizado por 75,9% dos andreenses.