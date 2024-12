Andreense Paulo Serra é prefeito mais bem avaliado do Grande ABC

Paulo Serra (PSDB) é o prefeito mais bem avaliado do Grande ABC, segundo a mais recente rodada de levantamentos do Instituto Paraná Pesquisas, contratada pelo Diário e realizada entre os dias 13 e 19 deste mês. Segundo a consulta, o chefe do Executivo de Santo André tem 80,1% de aprovação.

Trata-se da quarta vez em que o andreense lidera uma série de consultas a respeito da percepção da população sobre o trabalho dos prefeitos. As duas primeiras foram realizadas em 2021, durante a pandemia de Covid-19. Naquele ano, Paulo Serra marcou 82,2% de aprovação em julho – maior patamar obtido pelo chefe do Executivo – e 65,1% em dezembro, em meio a uma nova onda de casos da doença. A terceira ocorreu em abril do ano passado, quando o tucano foi avalizado por 75,9% dos andreenses.

No atual levantamento do Paraná Pesquisas, apenas 16,5% desaprovaram o tucano, que se despede da Prefeitura no dia 31 após cumprir dois mandatos e eleger sem sustos o sucessor, Gilvan Junior (PSDB). Além de ter registrado a maior aprovação, Paulo Serra obteve a maior diferença entre os índices de aprovação e de desaprovação, de 63,6 pontos percentuais.

O ‘pódio’ da nova rodada de pesquisas tem ainda os prefeitos de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSD), e de São Bernardo, Orlando Morando (sem partido). Ambos também se despedem dos Paços no dia 31 após dois mandatos. O chefe do Palácio da Cerâmica marcou 70,1% de aval, com reprovação de 25,6% e diferença entre os dois índices de 44,5 pontos percentuais. Na sequência aparece o ex-tucano, que foi aprovado por 69,9% dos são-bernardenses, apenas 0,2 ponto porcentual abaixo de Auricchio. Outros 27,3% rejeitam Morando, o que resulta em uma diferença de 42,6 pontos entre as duas taxas.

Os candidatos de Auricchio e Morando tiveram desempenhos diferentes nas eleições de outubro. Tite Campanella (PL), apoiado pelo pessedista, foi eleito e voltará ao Palácio da Cerâmica após comandar interinamente a Prefeitura em 2021. Flávia Morando (União Brasil), apadrinhada pelo tio, foi apenas a quarta colocada na primeira etapa do pleito e sequer chegou ao segundo turno.

Guto Volpi (PL), prefeito de Ribeirão Pires; Marcelo Oliveira (PT), chefe do Executivo de Mauá; e José de Filippi Júnior (PT), comandante do Paço de Diadema, ocupam respectivamente a quarta, quinta e sexta posições, com aval de 59,4%, 55,7% e 50,8% dos entrevistados em suas cidades. Os dois primeiros garantiram a reeleição – o liberal, em turno único, e o petista, em um renhido segundo turno contra Atila Jacomussi (União Brasil). Filippi, por sua vez, acabou derrotado pelo oposicionista Taka Yamauchi (MDB) na segunda etapa do pleito após uma gestão bastante criticada.

A sétima posição e ‘lanterna’ da rodada de pesquisas é ocupada por Penha Fumagalli (PSD), prefeita de Rio Grande da Serra, única chefe de Executivo que é mais reprovada do que aprovada. Segundo a consulta, o governo da pessedista é avalizado por 31,4%, mas rejeitado por 65,4%, o que resulta em uma diferença pró-desaprovação de 34 pontos percentuais. Assim como Filippi, Penha não conseguiu a reeleição – foi apenas a terceira colocada, atrás do eleito Akira Auriani (PSB) e de Marcelo Akira (Podemos).

Levando-se em consideração a estratificação de avaliação dos governos como ótima e boa, o prefeito de Santo André também ocupa o primeiro lugar, com 67%, seguido por Orlando Morando, com 57,2%, e José Auricchio, com 56,2%. A lanterna é ocupada por Penha Fumagalli, com 20,3% de ótimos e bons.

TARCÍSIO E LULA

A rodada de levantamentos do Instituto Paraná também apurou a percepção dos moradores das sete cidades sobre as gestões do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que completam dois anos no fim deste mês. Em todos os municípios, o republicano é mais bem avaliado do que o petista.

A aprovação a Tarcísio de Freitas variou entre 63,2% e 50,8%, sendo Santo André o município onde o chefe do Palácio dos Bandeirantes é mais bem avaliado e Rio Grande da Serra, o de menor aval. Porém, nas sete cidades, a aprovação ao republicano caiu ou oscilou negativamente (dentro da margem de erro) ante a consulta imediatamente anterior.

Lula, por sua vez, é mais aprovado do que reprovado em apenas uma cidade do Grande ABC: Diadema, onde o presidente da República é avalizado por 53,2% e rejeitado por 44,3% – o município, vale lembrar, é um reduto histórico do Partido dos Trabalhadores. Nos demais, a aprovação ao chefe do Palácio do Planalto varia de 46,5% a 37,9%, sendo Mauá (atualmente administrada pelo PT) a cidade onde o petista é mais bem avaliado e São Caetano, município de população predominantemente conservadora, o de menor aval.

CONFIRA AS AVALIAÇÕES