Andreia Fontes defende ampliação de assistência a jovens em Diadema

Andreia Fontes (PL), vice-prefeita eleita de Diadema, assumirá em janeiro o Fundo Social de Solidariedade, que tem à frente, hoje, a primeira-dama Inês Maria, mulher do prefeito José de Filippi Jr (PT). A liberal tem grande experiência na área social. Atuou como conselheira tutelar na cidade e é fundadora da Asmap (Associação Sempre Movida pelo Amor ao Próximo), que realiza diversas ações sociais no município desde 2011.

Atuando no conselho desde 2021, a liberal defende que a assistência oferecida hoje a crianças e jovens precisa ser ampliada e fortalecida, especialmente nas áreas de educação, saúde e lazer, para que todos tenham oportunidades reais de desenvolvimento.

“Os profissionais do Conselho Tutelar de Diadema têm feito esforços importantes para proteger e garantir os direitos das crianças e adolescentes, mas os desafios ainda são muitos. Vivenciei de perto a dura realidade de inúmeras famílias em situação de vulnerabilidade, enfrentando dificuldades como falta de acesso a serviços básicos, moradia precária e desemprego. Essas condições impactam diretamente o bem-estar e o futuro das crianças e dos jovens”, destacou.

Como presidente do Fundo Social e vice-prefeita, Andreia afirmou que trabalhará para contribuir diretamente no fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância, juventude e à inclusão social. Por ser evangélica, a vice-prefeita eleita ressaltou que traz consigo a missão de servir com integridade e dedicação, acolhendo a todos com respeito e dignidade.

“Tenho plena confiança de que, na gestão do Taka (Yamauchi, MDB, prefeito eleito), haverá um olhar especial para crianças e jovens de Diadema, pois desde a campanha esse foi um dos compromissos mais importantes assumidos por ele. Essa experiência intensa que vivi no Conselho Tutelar me ensinou o valor da escuta atenta e do acolhimento. Também reforçou meu compromisso de trabalhar ao lado dele para construir uma rede de apoio mais forte e eficaz em nossa cidade”, disse.

A liberal destacou, ainda, que sempre acreditou no projeto político de Taka, que traz como mote o resgate da dignidade da cidade, e que sua meta é contribuir com ideias e projetos, para que a futura gestão alcance os objetivos estabelecidos no plano de governo. “Estarei à disposição para colaborar da melhor forma possível, sempre priorizando o bem-estar dos moradores de Diadema”, afirmou.

CONVITE

Andreia afirmou que ficou muito feliz ao receber o convite para concorrer na eleição como candidata a vice ao lado do emedebista. “Tenho o Taka como um exemplo de líder, agente político e ser humano. Compartilhamos os mesmos valores e sonhos para Diadema. Fiz apenas um único pedido: trabalhar por crianças e jovens da cidade e contar com o apoio integral dele para essa causa. A resposta foi exatamente aquela que eu esperava. Taka afirmou que essa também é uma de suas prioridades. Por isso, aceitei o convite com alegria e tenho muito orgulho dessa parceria”, disse.

REPRESENTATIVIDADE

A liberal é uma das cinco mulheres eleitas vices nas últimas eleições no Grande ABC. Rio Grande da Serra, São Caetano, São Bernardo e Santo André também contam com mulheres no segundo posto do Executivo. A vice-prefeita eleita destacou que o resultado do último pleito é decorrente de maior engajamento político das mulheres, bem como da conscientização da população sobre a importância de termos representatividade.

“Para mim, um dos diferenciais da mulher no Executivo está na sua capacidade de ouvir, acolher e construir soluções práticas que contemplem as necessidades reais das pessoas, especialmente das famílias. Nossa sensibilidade e a atenção aos detalhes nos permitem atuar com equilíbrio e determinação em qualquer desafio”, avaliou.