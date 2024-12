?Forbidden Road?, de Robbie Williams, é desclassificada do Oscar

A canção Forbidden Road, do cantor e compositor Robbie Williams, criada para a trilha sonora original do filme Better Man, foi desclassificada da corrida pelo Oscar 2025. A informação foi divulgada pela revista Variety na sexta-feira, 20.

A música havia entrado na lista de pré-indicadas para a categoria de melhor canção original, divulgada na terça, 17, e concorria com canções de filmes como Emília Perez e Mufasa: O Rei Leão.

Conforme informado pela publicação, a obra de Williams "incorpora material de uma música existente que não foi escrita para o filme". Dessa forma, foi desclassificada, já que as regras da Academia de Ciências e Artes Cinematográficas dizem que as canções submetidas para a categoria devem ser "originais e escritas especificamente para o filme".

Na sexta-feira, uma carta foi enviada aos membros da academia informando que Forbidden Road tem semelhanças com I Got a Name, música de Charles Fox e Norman Gimbel interpretada por Jim Croce em O Importante É Vencer, filme de 1973 - Fox é um dos três diretores da divisão de música da academia.

GLOBO DE OURO. Forbidden Road também está indicada para o Globo de Ouro na categoria de canção original. Além de Williams, Freddy Wexler e Sacha Skarbek são creditados como autores da música.

O filme Better Man é inspirado na trajetória real de vida de Robbie Williams e tem direção de Michael Gracey (O Rei do Show). O longa tem previsão de estreia para 6 de fevereiro nos cinemas nacionais.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.