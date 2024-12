No Brasil, Cate Blanchett vira meme após momento inusitado e encontro inusitado

A atriz Cate Blanchett, em sua primeira visita ao Brasil, esteve nas cidades de Porto Alegre, Taquari e Cruzeiro do Sul, no Rio Grande do Sul, para conhecer as áreas afetadas pelas enchentes ocorridas em maio deste ano. Durante um evento ao lado do governador Eduardo Leite, uma situação inusitada chamou a atenção:

Blanchett e Leite tentaram ligar para Thales Bolzan, marido do governador e fã declarado da atriz. No entanto, Thales não atendeu à chamada. Bem-humorada, Blanchett disparou:

- Da próxima vez, atenda a chamada, Thales. Onde você está?

A interação rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando diversos comentários. Uma internauta brincou:

Se eu fosse o Thales, estaria chorando muito por não atender a ligação.

Outro usuário comentou: Não acredito que o Eduardo Leite tem uma foto com a Cate e eu não.

A situação rendeu até memes sobre o encontro aleatório entre a atriz e o governador.

Cate Blanchett, conhecida por seu trabalho humanitário como embaixadora da ONU, demonstrou interesse em compreender os desafios enfrentados pelas comunidades afetadas pelas enchentes no sul do Brasil. Sua visita destacou a importância da solidariedade internacional em momentos de crise.