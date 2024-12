Marcelo Lima defende ‘diálogo e união’ com oposição em São Bernardo

Marcelo Lima (Podemos), prefeito eleito de São Bernardo, afirmou, ontem, durante a diplomação na Câmara que está disposto a dialogar com todas as frentes políticas da cidade, assim que assumir o mandato em 1º de janeiro. O futuro chefe do Executivo frisou ser “preciso entender que a campanha eleitoral já acabou” e que o momento é de buscar a união para debater avanços para a cidade. “Os poderes precisam ter harmonia, mas nós (eleitos) precisamos dar o exemplo. Não podemos usar da mentira e das fake news (notícias falsas). Vamos discutir, divergir, manter um debate democrático para não necessitar de auxílio judicial”, disse Marcelo, em seu discurso.

O podemista lembrou do papel da oposição e a considera essencial para o avanço dos projetos. “Esperem um prefeito que vai agir pelo amor à cidade, independentemente do partido político. Faço um convite a você, eleito e eleita: vamos nos unir pelo bem de São Bernardo. Quando eu errar me cobrem, me questionem. Se quiserem dialogar, estou disposto a conversar. Tenho a convicção de que todos nós fomos eleitos para ajudar São Bernardo. Para isso é preciso muito diálogo e respeito”, afirmou.

A solenidade de diploma-ção é o último estágio do processo eleitoral e valida os resultados das urnas. “Este momento promove um sentimento de reconhecimento. É o diploma que traz a responsabilidade de governar uma cidade com um milhão de habitantes, uma das maiores do Brasil e com muitos desafios. Estou pronto e preparado, ao lado de minha equipe, para olhar para frente e entregar programas e benefícios”, declarou Marcelo Lima à imprensa, pouco antes de deixar o plenário da Câmara.

Sobre a possibilidade de pedir para que os vereadores levantem o recesso no dia 1º a fim de votar projetos do Executivo que versam sobre o retorno ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e a reforma administrativa, o prefeito eleito afirmou que outras pautas podem ser apresentadas.

“Não sei quantos projetos (serão protocolados), mas é certeza de que vamos pedir autorização à Câmara para São Bernardo voltar ao Consórcio e também que vote a reforma administrativa. Estamos discutido outros projetos de lei, para aproveitar o momento em que a Câmara vai estar reunida”, garantiu Marcelo Lima.

OPINIÃO

Pery Cartola (Cidadania), vereador mais votado nas eleições de 2024, integrante da chapa do deputado federal e candidato a prefeito Alex Manente (Cidadania), terá a missão de empossar Marcelo. Ao Diário, opinou sobre a possibilidade de votar projetos do Executivo no primeiro dia do ano. “Se está pedindo uma extraordinária para tentar melhorar a cidade nesse primeiro dia, é importante”.

“Ele já pede para a mesa diretora eleita durante a sessão. Não precisa comunicação prévia, pois todos os parlamentares vão estar aqui”, lembrou Cartola, sobre a solicitação para levantar o recesso.

Com críticas indiretas a Bolsonaro, Orlando fica longe do PL