Tite descarta ‘medidas escandalosas’ e defende diálogo sobre Consórcio

O prefeito eleito de São Caetano, Tite Campanella (PL), descartou “medidas midiáticas, estratosféricas, escandalosas ou urgentes” no início de seu governo e reforçou a importância do diálogo para decidir sobre a possível reintegração da cidade ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. O liberal defende o diálogo com os 21 vereadores sobre a pauta antes de anunciá-la oficialmente.

São Caetano e São Bernardo deixaram o Consórcio em 2022, sob as gestões de José Auricchio Júnior (PSD) e Orlando Morando (sem partido), respectivamente, alegando divergências sobre a relevância e a eficiência da entidade. Em outubro, durante um encontro dos sete prefeitos eleitos da região, tanto o prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), quanto Tite sinalizaram que, para o retorno das respectivas cidades à entidade, seria necessário uma “reformulação”.

Questionado sobre o tema, Tite destacou que, por ora, não vê urgência em tratar da questão e que pretende pautar sua gestão pelo alinhamento com os vereadores. “Não pensamos em nada em relação a isso agora. Acho que precisamos ter uma conversa muito pautada com a Câmara. Eles precisam me conhecer mais como prefeito, embora eu já os conheça como vereadores. Precisamos alinhar a filosofia que queremos adotar na administração e no relacionamento com a classe política. Tudo será feito de forma tranquila, sem grandes fogos de artifício”, afirmou.

O liberal ressaltou que sua gestão começará de forma tranquila, sem medidas midiáticas ou decisões precipitadas. “Sabemos onde estão os gargalos e como resolvê-los. Não há necessidade de atos marcantes no início. Vamos focar em muito trabalho e energia”, garantiu.

A decisão do liberal contrasta com a medida que deverá ser tomada por Marcelo Lima, que deverá suspender o recesso da Câmara no dia 1º de janeiro para votar o retorno do município ao colegiado regional, além de uma reforma administrativa.

DIPLOMAÇÃO

A declaração ocorreu após a diplomação realizada no Salão Nobre do Tribunal do Júri da Comarca de São Caetano. Além de Tite, foram diplomados a vice-prefeita eleita, Regina Maura Zetone (PSD), e os 21 vereadores eleitos para o próximo mandato.

Em um discurso marcado por emoção e gratidão, Tite mencionou a honra de seguir os passos do pai, o ex-prefeito Anacleto Campanella, que era dono do relógio que Tite usava durante a cerimônia. “Eu me sinto abençoado por repetir os passos dele. É uma honra enorme sentar, metaforicamente, na cadeira que ele ocupou e cuidar da cidade que tanto amou.”

Tite destacou o caráter transparente do processo eleitoral e elogiou a composição da nova legislatura. “Fico muito feliz de ter vencido e de a chapa que represento ter eleito 18 dos 21 vereadores, mas reforço que todos os 21 estão convidados a participar do processo de administração da cidade. São 21 cabeças com ideias que precisamos respeitar e acolher”, afirmou.

Com a posse marcada para 1º de janeiro, às 10h, Tite prometeu começar os trabalhos cedo no dia 2, enfatizando que seu governo será focado em colaboração e diálogo, mantendo o compromisso de ouvir a população e a classe política.