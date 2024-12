Deputada Ana Carolina Serra apresenta Fundo Social para Zana Lima

A primeira-dama e deputada Ana Carolina Serra (Cidadania) juntamente com a futura primeira-dama de Santo André, Jéssica Roberta, e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Claudia de Fabris, receberam nesta quarta-feira (18) a visita da futura primeira-dama de São Bernardo, Zana Lima, na sede da entidade. O objetivo do encontro foi conhecer um pouco mais de perto o trabalho realizado pela cidade e as boas práticas de inovação social em prol dos andreenses.

Durante a visita, Zana conheceu as instalações onde são realizados os cursos de capacitação profissional da Escola de Ouro Andreense dentro do Fundo Social como confeitaria, panificação, costura criativa, cabeleireiro, manicure e pedicure, costura, entre outros.

Além disso, a deputada Ana Carolina também apresentou às convidadas os demais programas do Núcleo de Inovação Social como Moeda Verde e Moeda Pet, a Escola de Ouro Andreense, Saúde no Prato, Mãe Andreense, Santo André Solidária, Banco de Alimentos, entre outras ações já consolidadas que servem de inspiração para tantos outros municípios.

“Ficamos muito feliz em receber em Santo André a visita da Zana, que a partir de janeiro estará ocupando o posto de primeira-dama de São Bernardo. Mostramos o nosso trabalho social na cidade, trocamos ideias e juntas seguiremos cuidando da nossa gente com todo carinho e respeito que eles merecem”, finalizou a deputada.