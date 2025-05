Com Alex Manente, Derrite garante Muralha Paulista na região

O deputado federal Alex Manente (Cidadania), com base eleitoral do Grande ABC, se reuniu com o secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, nesta segunda-feira (5). Na pauta, a integração da Muralha Paulista com as cidades da região e a queda nos índices da criminalidade no primeiro trimestre do ano.

“O projeto do Muralha Paulista vai chegar na nossa região, assim como mais equipamentos para melhorar a segurança. Confirmei essas entregas com o secretário. O Grande ABC também teve uma ótima notícia, a redução no número de roubos no primeiro trimestre, a maior queda que já tivemos”, afirmou o deputado.

Derrite agradeceu Alex Manente pelo apoio à segurança por meio do envio de emendas parlamentares para o setor. O secretário afirmou ainda que o Muralha Paulista está em processo de integração com a região, semelhante ao que já ocorre com as cidades de São Carlos e da Capital, assim como com Praia Grande, ainda em fase de testes.

“Agora, o Grande ABC, com suas centrais de inteligência, receberá os alertas de roubo e furto de veículos. As GCMS (Guardas Civis Municipais) também receberão os alertas no aplicativo do celular. Então, isso vai aumentar o combate à criminalidade e trazer mais resultados para a segurança pública”, disse.

O secretário destacou também o reforço do efetivo policial, tendo em vista que foi autorizada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) a contratação de 23 mil policiais ao longo dos quatro anos. “Tenho certeza de que vai beneficiar toda a população e também o Grande ABC”, pontuou Derrite.

Conforme noticiado pelo Diário na última semana, o Grande ABC registrou o menor número de roubos (geral e de veículos) para o trimestre na história. Segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), foram contabilizadas 4.330 ocorrências entre as duas modalidades, volume de notificações mais baixo em 25 anos, desde o começo da série histórica, iniciada em 2001.

No inicio de abrilo, a adesão ao Programa Muralha Eletrônica e solicitação de reforço de efetivo policial, entre outras demandas, pautaram reunião de cinco dos sete prefeitos do Grande ABC com o secretário de Segurança Pública de São Paulo.

Participaram do encontro Gilvan Junior (PSDB), de Santo André, Tite Campanella (PL), de São Caetano, Taka Yamauchi (MDB), de Diadema, e Akira Auriani (PSB), de Rio Grande da Serra, além do presidente do Consórcio Intermunicipal e chefe do Executivo de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), os quais também solicitaram a liberação do acesso das Guardas Civis Municipais (polícias municipais) às informações detalhadas do Infocrim (sistema online que disponibiliza dados sobre ocorrências policiais), e apoio no treinamento aos membros das corporações locais.