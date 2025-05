Paulo Serra cresce quase dois pontos em pesquisa para governo do Estado

Levantamento divulgado nesta terça-feira (6) pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que o ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), cresceu 1,7 ponto percentual na disputa pelo governo do Estado de São Paulo. O tucano, que em estudo anterior pontuava 3% num dos cenários com o governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), alcançou 4,7% das intenções de voto dos paulistas. O crescimento aconteceu num intervalo de apenas um mês.

Serra é citado em todos os seis cenários da mais recente pesquisa do Paraná e chega a 7,1% da preferência dos eleitores. O tucano faz frente a players como o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), Pablo Marçal (PRTB), os ministros Alexandre Padilha (PT) e Márcio França (PSB), e ultrapassa o atual vice-governador, Felício Ramuth (PSD), e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado (PL).

Na primeira análise estimulada, Serra é lembrado por 4% dos paulistas para assumir o comando do Palácio dos Bandeirantes em 2027. Em abril, o tucano pontuava 3%. Tarcísio aparece com 42,1% das intenções de voto. No mês passado, era 37,8%.

Em prováveis cenários sem o atual governador na disputa - devido a uma possível candidatura à Presidência da República -, Serra chega a pontuar entre 5,5% e 7,1% (um mês atrás, ficava entre 5,1% e 6,5%).

Sem Marçal (quem a Justiça Eleitoral tornou inelegível) na disputa pelo Governo do Estado, o desempenho do ex-prefeito de Santo André dispara, chegando a empatar tecnicamente com Padilha (9,2%) - um dos nomes mais cotados pelo PT para disputar o Poder Executivo paulista no ano que vem.

Na análise de Serra, o levantamento divulgado nesta terça-feira legitima o trabalho reconhecido tanto pelos andreenses, como por todo o Grande ABC e Região Metropolitana de São Paulo. Prefeito por dois mandatos consecutivos, o tucano encerrou seu ciclo no Paço Municipal com uma aprovação de 80,1%, segundo análise do próprio Paraná Pesquisas de dezembro de 2024:

“Fico extremamente honrado com o reconhecimento dos paulistas que, certamente, acompanharam os oito anos de nossa gestão disruptiva em Santo André, com entrega de resultados, respeito ao dinheiro público e imprimindo eficiência nos serviços prestados. Agora, chegou a hora de poder fazer mais por nosso estado. Estamos crescendo nas intenções de voto, nos consolidando, ao meu ver, como importante opção de Centro”, justifica o tucano, que preside a Executiva Estadual do PSDB paulista e é casado com a deputada estadual Ana Carolina Barreto Serra (Cidadania-SP).

Metodologia

O levantamento do Paraná Pesquisas foi realizado de forma presencial, com 1,7 eleitores, em 86 municípios do estado de São Paulo, entre 1° e 4 de maio. O grau de confiança da análise é de 95%, com margem de erro de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos.

Desde quinta-feira (1º), Serra está nos Estados Unidos, cursando especialização na Universidade de Harvard. Na volta ao Brasil, programada para daqui um mês, tucano trará na bagagem novos conhecimentos sobre PPPs (Parcerias Público-Privada) - estratégia adotada por gestões estaduais de todo o Brasil para o investimento em grandes obras, sem onerar os cofres públicos e com eficiência administrativa.

