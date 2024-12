Santo André lança novos uniformes para temporada 2025

Os novos uniformes do Santo André para a disputa das competições de 2025 foram lançados em evento na noite desta quarta-feira (18), na sede do clube, no Parque Jaçatuba. Na cerimônia estiveram presentes autoridades da cidade, assim como parte da diretoria do Ramalhão, sócios, jogadores e torcedores.

O uniforme principal traz a cor branca como predominante, como tradição do time, com detalhes em azul nas mangas e golas. Já no uniforme dois, as cores se invertem, com o azul em destaque, e uma marca d’água em ‘X’ na parte frontal em tom mais escuro, que também aparece nas camisas de goleiro – nas cores verde e preto.

Os modelos são os primeiros produzidos pela Junpe, nova fornecedora de material esportivo do Santo André. De acordo com a diretoria, os modelos poderão ser adquiridos a partir de amanhã na loja oficial do clube. Os preços não foram divulgados.

HOMENAGEM

Um dos presentes ao evento foi o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), que recebeu uma placa, entregue pelo vice-presidente do time, Luiz Carlos Duarte, em homenagem aos oito anos de mandato na cidade, que se encerrarão no próximo dia 31.

“Torço para que o Ramalhão retorne o quanto antes para o patamar que merece, pois já provou ser um protagonista do futebol nacional, que representa uma cidade apaixonada pelo esporte, e pelo próprio clube”, disse o prefeito.