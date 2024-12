Está chegando a hora! Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda fazem curso de cuidados para receberem a herdeira

Zezé Di Camargo e Luciano estão se preparando para a chegada de Clara! O casal recebeu em casa uma equipe para realizar um curso de primeiros cuidados com a bebê, primeira filha deles.

Através dos stories, Graciele compartilhou um pouco como tudo aconteceu. Além de aprender a melhor posição - e treinar - para amamentar, os dois também aprenderam a fazer um bebê arrotar.

Nos últimos dias, a esposa de Zezé contou que passou por uma consulta e recebeu as instruções para retirar as unhas postiças e parar com os treinos.

- Estou mais de repouso. Agora não viajo mais, já dei uma paradinha, estou maia quieta. Academia também agora chega. Meu médico falou para eu não ir mais e ficar quietinha, de repouso. Vou obedecer.

A empresária e influenciadora também falou sobre o quarto da herdeira.