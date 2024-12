Diretoria do Atlético-MG oficializa o fim do ciclo de Alan Kardec no clube

O Atlético-MG anunciou nesta quarta-feira o fim do ciclo do atacante Alan Kardec, de 35 anos. O vínculo do atleta, que se encerra no dia 31 de dezembro, não será renovado.

No clube desde 2022, o atacante de 35 anos sofreu com problemas de lesões nesta temporada. Presente nos dois jogos das finais da Copa do Brasil, o atleta viveu dois momentos distintos na decisão que teve o Flamengo como vencedor.

Na partida de ida, no Maracanã, foi de Alan Kardec o gol que diminuiu a diferença da equipe mineira no confronto. O Atlético-MG perdia por 3 a 0 quando ele descontou e fechou o placar em 3 a 1.

No duelo de volta, na MRV Arena, a partida estava empatada sem abertura de contagem quando o atacante, na pequena área, perdeu uma chance incrível de colocar o Atlético-MG em vantagem. Na sequência do lance, Gonzalo Plata escapou em rápido contra-ataque e definiu a vitória de 1 a 0 do Flamengo sobre os mineiros.

Em 2024, Alan Kardec entrou em campo 25 vezes e só balançou a rede em uma oportunidade. O clube anunciou a saída do jogador juntamente com o desligamento do chileno Vargas, que também não terá seu contrato prorrogado.