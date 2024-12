Com cliques inéditos ao lado da filha, IZA anuncia lançamento de música

Que amor! IZA atualizou suas redes sociais nesta quarta-feira, dia 18, com novidades e também, com novos registros dela com a filha Nala. A menina que é fruto do relacionamento da cantora com o jogador de futebol, Yuri Lima, nasceu em outubro desse ano e ao que tudo indica, ganhará uma música da mamãe.

Ainda sem mostrar o rostinho da pequena, IZA contou que as imagens publicadas fazem parte de um clipe que será lançado às 21h, desta quarta-feira.

Na legenda, ela escreveu:

Como posso amar assim? 21h música e clipe.

Fãs e amigos famosos da artista lotaram os comentários da publicação. Sabrina Sato, foi uma delas. A apresentadora escreveu:

Ai que amor!

A atriz Juliana Silveira também se derreteu:

Que momento. Tanto amor!