Neymar promove culto evangélico em casa após rumores de traição

Após rumores de uma nova traição e crise no casamento, Neymar e Bruna Biancardi reuniram amigos e familiares na casa do casal em Santos. O evento ainda teve a participação de Guilherme, jogador do mesmo clube que o atacante, além de outros influenciadores e cantores gospel.



LEIA MAIS: Modelo que alega ter participado de festa com Neymar diz estar grávida

Nas redes sociais, alguns convidados compartilharam registros com o casal sobre o culto. "Vivemos algo lindo em Jesus e essa noite ficará marcada em nossos corações!!! ?Salmos? ?126?:?3? 'Grandes coisas fez o Senhor por nós, e, por isso, estamos alegres…'", disse Daniel Berg, cantor gospel no perfil do Instagram, que mostra uma foto ao lado de Neymar, Bruna, Guilherme e a esposa, Tainá Souza.



Além dele, o influenciador Matheus Pierani também publicou uma foto com Neymar e escreveu: "Hoje Deus me trouxe em um lugar mt especial. Fizemos uma célula na casa do @neymarjr e o nome do meu Deus foi glorificado. Obrigado meu irmãozão pelo convite @danielberg, por louvar a Deus comigo, te amo! e também ao amado @guilherme11 por ser o intermédio."



LEIA MAIS: Após polêmica, Neymar se pronuncia sobre festa no interior de SP

Polêmica



Em março, Neymar foi acusado de ter traído sua esposa com Any Awuada, uma garota de programa que ficou conhecida por ter revelado um suposto encontro íntimo com o jogador. Ele teria mentido para Bianca dizendo que iria dar uma carona a uma amigo em seu helicóptero, porém sua esposa teria descoberto através de vídeos e fotos que o atacante estava em uma festa rodeado de mulheres.