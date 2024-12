Na última sessão, Câmara aprova aumento para prefeito, vice e secretários

A Câmara de Diadema aprovou há pouco, na última sessão do ano, aumento dos subsídios do prefeito, vice e secretários para o mandato de 2025 a 2028. Com isso, o prefeito eleito Taka Yamauchi (MDB), sua vice, Andreia Fontes (PL), e os futuros secretários já receberão os subsídios com reajustes que vão de 29,5% a 53,8%.

O texto original congelava os proventos do chefe do Executivo e de seu vice nos próximos quatro anos (2025-2028). Os salários dos dois ocupantes de cargos eletivos estavam sem reajuste desde 2017. Já os salários dos secretários seguem a data-base dos servidores.. Entre 2023 e este ano os proventos dos secretários sofreram quatro reajustes: de 3%, em junho de 2023; 1%, em agosto do mesmo ano; de 3%, em novembro de 2023; e de 7%, em março deste ano.

A emenda modificativa da mesa diretora aprovada na Casa reajustou em 29,5%, o salário do prefeito, que subiu de R$ 20.853,83, para R$ 27 mil. A vice passará a ganhar, a partir de 2025, R$ 18 mil, contra os R$ 11.703,57, aumento de 53,8%. Os secretários que hoje recebem mensalmente R$ 13.120,60, passarão a ganhar R$ 18 mil, reajuste de 37,2%.

Os vereadores também aprovaram emenda aditiva que prevê o pagamento de13º salário ao prefeito e vice.

Segundo justificativa para as alterações, "a emenda modificativa visa alterar os valores dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais constantes do artigo 1º do Projeto, respeitando-se o disposto no art. 80 da Lei Orgânica Municipal. Por sua vez, a emenda aditiva objetiva criar o parágrafo único do artigo 2º do Projeto, para prever o pagamento de 13º subsídio (“13º salário”) ao Prefeito e ao Vice-Prefeito".