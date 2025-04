Vereadora Nina Braga visita piscinão da Vila Rosa e o Galileia

A vereadora de São Bernardo Nina Braga (PL), relatora da comissão temporária especial responsável por investigar as causas das enchentes e alagamentos no município, acompanhada de outros integrantes do grupo, visitou o piscinão da Vila Rosa.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a parlamentar mostra o equipamento repleto de lixo, o que diminui substancialmente a capacidade acumular águas das chuvas, contribuindo com os alagamentos. “Estamos investigando as enchentes e trabalhando junto para trazer soluções. Aqui no piscinão podemos observar que tem muita sujeira. Estamos hoje (ontem) visitando os locais de enchentes, para que depois possamos cobrar os responsáveis para que isso não aconteça mais”, destacou a liberal.

Durante visita ao Galileia, outro ponto de alagamento, Nina destacou que a Prefeitura já está buscando recursos para obras e que inclusive há um projeto de combate às enchentes. “Queremos melhorar a qualidade de vida da população dessa região, sem visar ao ganho político”, pontuou.

INFORMAÇÕES

A Câmara de São Bernardo aprovou requerimento de autoria coletiva, na sessão de quarta-feira (2), cobrando informações sobre os recursos destinados ao município por meio de emendas parlamentares, especificamente para ações relacionadas à prevenção e combate a enchentes e alagamentos nos últimos 20 anos.

O documento questiona também quantas e quais emendas foram destinadas para essa finalidade, especificando o nome dos deputados responsáveis e os valores correspondentes. Além disso, os vereadores querem informações de que forma os recursos provenientes dessas emendas foram aplicados em projetos ou obras nos bairros Galileia, Vila Vivaldi, Rudge Ramos, Jardim Santa Maria, Jardim do Mar e Bairro Anchieta, atingidos por intensas chuvas nesta semana, que resultaram em alagamentos que causaram danos significativos à população.

“É de suma importância identificar e compreender os recursos financeiros destinados ao município por meio de emendas parlamentares, visando à implementação de ações de prevenção de enchentes e alagamentos”, destaca o texto.