Demanda antiga do Consórcio, curso de Pedagogia é aprovado na UFABC

Demanda antiga do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, a criação da licenciatura em Pedagogia na UFABC (Universidade Federal do Grande ABC) foi aprovado na tarde de ontem pelo do ConsUni (Conselho Universitário) da instituição de ensino universitário com campus em Santo André e São Bernardo. A previsão é a de que o curso seja estruturado no ano que vem e que a primeira turma seja formada em 2026.

Nos três últimos anos, o Consórcio tem reforçado à UFABC como demanda regional a criação do curso superior de pedagogia na instituição de ensino. O pleito consta no Plano Regional de Educação, elaborado pelo órgão intermunicipal em 2016, e foi apresentado à universidade em maio de 2022, durante reunião do GT (Grupo de Trabalho) Educação, com o reitor Dácio Matheus.

Desde então, a entidade que representa as prefeituras da região tem apontado que o Grande ABC verificou redução no número de vagas em instituições que formavam profissionais da educação e no número de ingressantes nos cursos de pedagogia e licenciatura, além de registrar um número significativo de aposentadorias de docentes nos últimos anos.

Após proposta do Consórcio, a inclusão do curso de Pedagogia entre as disciplinas oferecidas pela UFABC foi contemplada no novo PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) da universidade, previsto para os próximos dez anos, e agora aprovado pelo ConsUni.

O secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal, Aroaldo da Silva, destacou que a criação do curso visa contribuir para o enfrentamento da queda no interesse e permanência nas licenciaturas. O gestor ainda destacou que a medida deverá beneficiar, nos próximos anos, a rede municipal de ensino da região.

“Essa é uma conquista enorme e que beneficia toda a região, porque a formação qualificada de novos profissionais para atuação nas redes de ensino municipais é uma demanda de todas as cidades. Portanto, é um ganho para todas as prefeituras a longo prazo”, destacou Silva.