Prêmio Shell de Teatro revela indicados do 2º semestre de 2024

O Prêmio Shell de Teatro anunciou na noite desta segunda-feira, 16, os indicados da 35ª edição da premiação. O evento celebra as melhores peças que estrearam em São Paulo e no Rio de Janeiro durante o segundo semestre de 2024. Ao todo, foram 26 espetáculos escolhidos. Os vencedores serão conhecidos em março de 2025, quando a cerimônia de premiação ocorre.

No júri do Rio de Janeiro, Améfrica lidera com três indicações: ator, figurino e música. Hereditária, por direção e cenário, e Amor de Baile, por figurino e música, completam o top 3 de espetáculos cariocas mais indicados. Já no júri de São Paulo, Vestido de Noiva, por atriz e figurino, lidera o ranking com duas indicações.

Em dramaturgia, foram indicados Um Jardim Para Tchekhov, de Pedro Brício, e Língua, de Vinicius Arneiro e Pedro Emanuel, no Rio de Janeiro. Por Um Pingo, de Dante Passarelli, e Não Fossem As Sílabas do Sábado, de Liana Ferraz, foram os escolhidos de São Paulo.

Nos prêmios de atuação, Alexia Twister, de Rei Lear, e Rogério Brito, de Sangue, foram indicados em São Paulo. Adriana Lessa, de A Partilha, e Lucélia Santos, de Vestido de Noiva, também foram destaques da capital paulista.

No Rio de Janeiro, Édio Nunes foi indicado por Professor Samba: Uma Homenagem a Ismael Silva. Já na categoria de melhor atriz, Ana Marlene, de Egoísta, e Debora Lamm, de Último ensaio, foram as selecionadas pelo júri carioca.

Confira os indicados ao Prêmio Shell de Teatro 2024:

Seleção do júri do Rio de Janeiro

Dramaturgia

Pedro Brício por Um Jardim Para Tchekhov

Vinicius Arneiro e Pedro Emanuel por Língua

Direção

Adriana Schneider, Cátia Costa e Mar Mordente por Um Pássaro Não É Uma Pedra

Pedro Sá Moraes por Hereditária

Ator

Édio Nunes por Professor Samba: Uma Homenagem a Ismael Silva

Atriz

Ana Marlene por Egoísta

Debora Lamm por Último Ensaio

Cenário

André Cortez por Vital, o Musical dos Paralamas

Ricardo Siri por Hereditária

Figurino

Carla Costa por Amor de Baile

Claudia Schapira por Améfrica: em Três Atos

Iluminação

Fabiano Diniz por Memórias de Terra e Água

Renato Livera e João Gioia por Sidarta

Música

Beà Ayòóla por Amor de Baile

Eugênio Lima por Améfrica: em Três Atos

Seleção do júri de São Paulo

Dramaturgia

Dante Passarelli por Por Um Pingo

Liana Ferraz por Não Fossem As Sílabas do Sábado

Direção

Clara Carvalho por Hedda Gabler

Jéssica Teixeira por Monga

Ator

Alexia Twister por Rei Lear

Rogério Brito por Sangue

Atriz

Adriana Lessa por A Partilha

Lucélia Santos por Vestido de Noiva

Cenário

Rager Luan por Tá Pra Vencer

Wagner Antônio por A Bailarina Fantasma

Figurino

Eduardo Giacomini por Cão Vadio

Simone Mina e Carolina Bertier por Vestido de Noiva

Iluminação

Aline Santini por Perfeita

Beto Bruel por Petra

Música

Marco França pela direção musical de ¡Cerrado!

Marina Esteves e Dani Nega pela concepção de direção musical de Magnólia