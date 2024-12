Ana Beatriz Nogueira deixa novela Mania de Você para cuidar da saúde e recebe carinho de famosos

A atriz Ana Beatriz Nogueira usou as redes sociais para anunciar sua saída da novela Mania de Você, da TV Globo, na última segunda-feira, dia 16, devido ao clima quente do Rio de Janeiro, onde são gravadas as cenas da trama. Atriz dá vida à Moema no folhetim.

No Instagram, a atriz de 57 anos de idade fez uma publicação explicando brevemente o ocorrido.

Mando um abraço bem apertado para nosso lindo público e para meus amigos de cena e bastidores da novela Mania de Você. As altas temperaturas me pegaram de surpresa nas esquinas de nossa cidade cenográfica. Vou ali, lá, nas águas geladas e nas temperaturas mais amenas, me cuidar e assistir meus companheiros que seguem até o final da novela. Toda felicidade e fé cênica! Estamos juntos, escreveu na legenda.

Nos comentários, colegas de trabalho de Ana Beatriz a apoiaram e mandaram forças para ela. Nicolas Prattes e Jaffar Bambirra, que interpretam os filhos da personagem na história, comentaram na publicação.

Jamais esquecerei, minha parceira, que honra!!!, escreveu Nicolas.

Obrigado pela parceria, Ana Beatriz Nogueira, atriz gigante, frisou Jaffar.

Já Gabz, uma das protagonistas da novela, e Bukassa, que também faz parte do elenco, agradeceram e ressaltaram a admiração que sentem pela atriz.

Tudo vai ficar bem diva! Obrigada pela sua presença, escreveu a atriz.

Te amo minha amiga... Estaremos aqui na vibração e já já está inteira e forte. Você é maravilhosa, escreveu Bukassa.