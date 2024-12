Gestão Tarcísio tem aval de 63,2% dos andreenses

A administração do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que completará dois anos no final deste mês, segue bem avaliada pela população de Santo André. Segundo o levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas a pedido do Diário, 63,2% dos moradores aprovam a gestão do republicano, índice que representa oscilação negativa – dentro da margem de erro – de 1,9 ponto porcentual ante o apurado em julho (65,1%) e de 1,4 ponto ante o registrado em setembro (64,6%).

Paralelamente, a reprovação ao governo do chefe do Palácio dos Bandeirantes alcançou 33,0%, 2,7 pontos percentuais acima do apurado em julho (30,3%) e 2,6 pontos além do registrado em setembro (30,4%). Não souberam responder ou não quiseram opinar 3,8% dos entrevistados.

Ainda segundo o levantamento, 51,5% dos moradores andreenses consideram o governo Tarcísio de Freitas ótimo (15,4%) ou bom (36,1%), 25,1% o avaliam como regular e 21,4% o definem como ruim (8,7%) ou péssimo (12,7%).

As maiores taxas de aprovação ao governo Tarcísio entre o eleitorado andreense encontram-se entre o público masculino (66,6%), eleitores de 60 anos ou mais (68,0%), com ensino médio (67,6%) e entre a população economicamente ativa (63,8%).