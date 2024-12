Governo de Paulo Serra chega ao fim após 8 anos com aprovação de 80%

A gestão do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), será concluída no próximo dia 31 com o maior patamar de aprovação deste ano. Oito em cada dez moradores da cidade avalizam a administração do tucano, segundo o mais recente levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas a pedido do Diário. Nem mesmo a campanha eleitoral, período em que o chefe do Executivo costuma virar ‘vidraça’ para a oposição, abalou a avaliação do governo. Prova disso é que Paulo Serra fez seu sucessor, o ex-secretário Gilvan Junior (PSDB).

Segundo o instituto, que realizou entrevistas entre os dias 13 e 15 deste mês, 80,1% dos entrevistados aprovam a gestão Paulo Serra, que completará no fim deste mês oito anos à frente da Prefeitura andreense – o tucano tomou posse do cargo em 1º de janeiro de 2017 e foi reeleito em 2020. Trata-se do mesmo índice obtido no levantamento de setembro do ano passado.

Desde então, a imagem da administração tucana manteve-se praticamente inabalada, oscilando sempre dentro da margem de erro da pesquisa, de 3,8 pontos percentuais, para cima ou para baixo – para 78,5% em julho, 77,9% em setembro, 78,3% no mês seguinte e, agora, 80,1%.

Ainda segundo o Paraná Pesquisas, os entrevistados que desaprovam o governo Serra somam 16,5%, patamar mais baixo deste ano, após os 18,0% registrados em julho, 18,3% em setembro e novamente 18,0% no mês seguinte. Os munícipes que não souberam ou não quiseram responder ao instituto são 3,4%.

Ao refinar a avaliação dos moradores, o instituto descobriu que 68,2% consideram a administração ótima (24,5%) ou boa (43,7%), 21,3% a julgam como regular e 9,1% a consideram ruim (3,7%) ou péssima (5,4%). Não souberam responder ou não quiseram opinar 1,5% dos entrevistados.

SUCESSOR

Paulo Serra não só encerra o governo com elevada aprovação popular como também conseguiu fazer sem dificuldades seu sucessor, Gilvan Junior, que foi eleito no primeiro turno com quase 61% dos votos válidos.

Dos três chefes de Executivo que não tinham mais direito à reeleição no Grande ABC em outubro, o andreense foi o que mais conseguiu transformar aprovação em votos para o candidato governista. Basta lembrar que, em São Caetano, Tite Campanella (PL), candidato indicado pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSD), foi eleito com 59,6% dos votos. Em São Bernardo, a indicada do prefeito Orlando Morando (PSDB), Flávia Morando (União Brasil), sequer chegou ao segundo turno – recebeu 21,4% dos votos.

A PESQUISA

O Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 710 moradores com 16 anos ou mais. O grau de confiança da pesquisa é de 95%, o que significa dizer que, se o levantamento for realizado 100 vezes, em 95 deles o resultado será o mesmo.

Ainda segundo a pesquisa, as maiores taxas de aprovação ao governo Paulo Serra entre o eleitorado andreense foram obtidas no público feminino (80,2%), entre eleitores de 16 a 24 anos (80,6%), com ensino superior (80,6%) e entre a população economicamente ativa (80,8%).

No sentido contrário, os maiores índices de reprovação à gestão tucana podem ser observados entre mulheres (16,9%), eleitores com idade entre 35 e 44 anos (17,5%), com ensino superior (17,4%) e economicamente não ativos (17,7%).