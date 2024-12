Após comentário de Ratinho, Simone Mendes diz que costuma chegar adiantada em seus shows para atender fãs

Eita! A polêmica entre Simone Mendes e Ratinho ganhou mais um capítulo. Em entrevista ao Leo Dias, a cantora rebateu os comentários do apresentador e garantiu ser uma das poucas artistas que chegam mais cedo em shows para atender os fãs.

- Eu sou essa Simone que sou uma das poucas artistas que chega 2 horas e meia antes do show e eu faço essa atendimento a meus fãs, dos contratantes, da imprensa, de quem esteja no meu show. Eu atendo toda essa gente antes e subo no palco e faço meu show e vou embora sim depois do show, mas eu sempre vou, porque tenho uma logística no dia seguinte.

Simone também fez questão de frisar que não deixa de dar amor aos fãs de forma alguma:

- Eu sou uma pessoa que depois que termina o meu trabalho eu quero ir pra minha casa ou pra um outro trabalho, cumprir a minha agenda, mas não deixando de dar amor aos meus fãs, carinho, isso de forma alguma.

Mesmo rebatendo os comentários, Simone deixou claro que gosta muito do apresentador e não deixará de ir ao programa do mesmo:

- Eu amo o Ratinho. Eu sempre tratei ele com muito amor, carinho e ele sabe disso. Todas as vezes que eu encontrei [ele] foi da mesma forma. E eu não deixo de admirar ele, de amar, achar um cara incrível, ser um dos melhores apresentadores do Brasil e se ele me chamar eu vou no programa dele de novo, porque eu to falando a verdade e ele sabe que eu tratei ele sempre com muito carinho.