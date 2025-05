Ivete Sangalo compartilha exame e conscientiza sobre cuidados com a saúde: O assunto é sério

Ivete Sangalo publicou um vídeo nas redes sociais na última segunda-feira, dia 5, mostrando alguns exames de rotina que costuma fazer. A cantora, de 45 anos de idade, gravou no hospital e ainda aproveitou para conscientizar os fãs sobre a importância de cuidar da saúde.

Os exames realizados foram endoscopia, feito para examinar o interior do trato gastrointestinal, focando no esôfago, estômago e duodeno, por meio de um tubo flexível com uma câmera, e colonoscopia, feito para visualizar o intestino grosso e a parte final do intestino delgado.

O vídeo é leve, mas o assunto é sério. Desde que completei 45 anos faço minha endoscopia e colonoscopia como forma de prevenção e cuidados com a minha saúde. Um exame de suma importância, escreveu ela na legenda da publicação.

Na gravação, Ivete relatou como foi o processo e brincou enquanto contava as etapas do exame:

Hoje foi dia da mamãe se cuidar. Marquei a minha endoscopia e colonoscopia, disse a cantora.