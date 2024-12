Vera Viel detalha efeitos da radioterapia: - O processo é dolorido

Neste domingo, dia 19, Vera Viel usou as redes sociais para atualizar os seguidores de seu dia a dia de recuperação após a cirurgia de retirada de seu sarcoma sinovial, um câncer raro na coxa.

Na nova publicação feita no Instagram, a esposa de Rodrigo Faro, mais uma vez, mostrou como está sua cicatriz e voltou a refletir sobre o momento que enfrentou:

Minha cicatriz representa a minha fortaleza, ela me faz lembrar que sou mais forte do que eu imaginava, ela é a marca da prova de que um dia fui capaz de vencer o que já me tentou destruir. Ela é a marca eternizada na minha pele e na minha alma.

Na sequência, Vera comentou sobre as sessões de radioterapia que tem feito para combater a doença e lidar com o tumor que foi retirado.

Faltam sete sessoÌ?es de radioterapia para terminar, de ontem para hoje tenho sofrido um pouquinho mais com as reaçoÌ?es na pele, o processo é dolorido, mas a vitória será grande em nome de Jesus.