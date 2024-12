Jamie Foxx é agredido com copo no dia do seu aniversário e leva pontos na boca

Na última sexta-feira, dia 13, Jamie Foxx completou 57 anos de idade e, para celebrar o novo ciclo, o ator curtiu um jantar com amigos e familiares, mas ele não esperava ser atingido por um copo.

De acordo com um porta-voz do ator que conversou com a PEOPLE, durante o jantar, uma pessoa que estava no restaurante atingiu o famoso na boca e ele precisou levar pontos.

- Jamie Foxx estava em seu jantar de aniversário quando alguém de outra mesa jogou um copo que o atingiu na boca. Ele teve que levar pontos e está se recuperando. A polícia foi chamada e o assunto agora está nas mãos da polícia.

Ainda, segundo informações do TMZ, a polícia foi chamada ao local por volta das 22h, horário local, mas Foxx não estava mais presente quando as autoridades chegaram. Testemunhas ainda contaram ao site que alguns clientes da outra mesa estariam sendo rudes e vulgares com o ator, que teria pedido para que eles parassem por conta de sua família.