Moradores da região podem doar brinquedos nos terminais da EMTU até hoje

A campanha Natal Solidário da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) foi estendida para alcançar mais doações destinadas às crianças que mais precisam. Até hoje (15), vinte grandes caixas de papelão identificadas com o cartaz da campanha estarão disponíveis nos terminais metropolitanos do Corredor ABD, além dos terminais Carapicuíba, Cotia e Luiz Bortolosso, em Osasco, para receber brinquedos novos ou em bom estado doados pela população.

As unidades regionais da EMTU e o Centro de Atendimento do Passageiro Especial (Capes), no Jabaquara, também estão com caixas disponíveis. A campanha, iniciada no dia 18/11, conta com a solidariedade daqueles que desejam contribuir para levar sorrisos às crianças em situação de vulnerabilidade. No Natal, as doações serão distribuídas a crianças que vivem em comunidades carentes, abrangendo cerca de mil famílias, em parceria com o Instituto Gabi.

Confira os locais com pontos de doação: