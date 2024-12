Gilsão e Sacha encabeçam roças especiais que definem top 4 de A Fazenda 16

É a reta finalíssima para decidir o top 4 de A Fazenda 16! Neste sábado, dia 14, todos os peões formaram duplas para disputar uma prova que define a roça especial no reality.

Os participantes tiveram a difícil missão de selecionar diferentes fotos que eram mostradas em uma sala de vídeo. Enquanto um estava montando a linha de fotos, o outro estava passando o telefone sem fio. E aí, no final, eles tinham que acertar a linha cronológica e depois ainda montar um grande quebra-cabeça. Eita!

Algumas duplas improváveis se formaram, mas, já era esperado, afinal, o jogo é feito completamente jogado sozinho, mesmo com as amizades.

No final, Adriane Galisteu anunciou que Sacha e Gilsão marcaram o menor tempo, com apenas cinco segundos entre essa dupla e Yuri e Nessa. Desta maneira, os peões tiveram a chance de formar a roça especial, encabeçando as escolhas para formar as duas chances de eliminação.

Gilsão ficou à frente da primeira roça, enquanto Sacha ficou como o líder da segunda. O fisiculturista chamou Nessa e o ator escolheu Albert, pensando em questões de jogo e afinidade do público.

Roças especiais

Roça laranja: Gilsão, Nessa, Juninho, Gui

Roça branca: Sacha, Albert, Sidney, Yuri

A primeira votação decide quem sairá do grupo branco. Desta maneira, o público escolherá no próximo domingo, dia 15, quem continua no confinamento por mais alguns dias.