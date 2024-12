Neymar Jr. revela sonho para 2026: Copa do Mundo é o objetivo

Neymar Jr. já foi um dos nomes mais especiais da Seleção Brasileira, carregando a camisa 10 durante três Copas do Mundo, quando defendeu as cores verde e amarela do Brasil. Porém, há dúvidas se ele estará no time em 2026.

Porém, fazer parte de uma quarta escalação é um sonho para o jogador de futebol que ainda almeja conquistar o título mundial ao lado dos companheiros de esporte.

- Obviamente a Copa do Mundo é o objetivo de todos os jogadores. Já joguei três vezes, obviamente quero fazer a quarta. Tenho que estar focado nisso, me preparar bem aqui e ter esse objetivo de médio prazo depois de voltar à forma aqui, no meu clube, disse ao podcast Bartoli Time.

Neymar teve uma lesão em outubro de 2023, que o afastou dos campos por mais um ano. Atualmente, ele defende o Al-Hilal, na Arábia Saudita.