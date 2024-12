Investigada por suposto esquema é fornecedora da Seduc de S.Bernardo

Silvia Donnini, secretária de Educação de São Bernardo, assinou, em janeiro deste ano, contrato com a Mind Lab para o fornecimento de licença de uso de metodologia de apoio didático pedagógico, que utiliza jogos como ferramenta para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais de estudantes.

O contrato entre a Prefeitura e a firma, com sede na Capital, está em execução e tem custo global de e R$ 49.128.137, pelo período de 12 meses.

A pactuação do documento entre o poder público municipal e a empresa chama a atenção para uma situação que pode levantar dúvidas sobre a lisura do acordo, uma vez que a Mind Lab integra investigação da PF (Polícia Federal) por supostamente operar esquema de propinas a agentes públicos e prestar serviços à Prefeitura de Palmas, capital do Tocantins, em um contrato sem licitação na ordem de R$ 14,9 milhões.

Em agosto de 2023, a PF encontrou, na posse do secretário de Desenvolvimento Urbano de Palmas, caixas e bolsas cheias de dinheiro e joias. Edmilson Viera das Virgens, titular da Pasta, foi preso em flagrante.

Sob a gestão de Silvia Donnini, secretária subordinada ao prefeito Orlando Morando (PSDB), a empresa fornece ao município jogos como ferramentas que possibilitam a aplicação de metodologias de ensino a estudantes do Ensino Infantil, Fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos) da rede municipal de ensino.

OUTRO LADO

Procurada, a Secretaria de Educação chefiada por Silvina Donnini se manifestou por meio de nota e disse que, “até o momento”, o contrato com a empresa não é alvo de investigações. “Cabe ressaltar que todas as contratações da Administração são objeto de rigorosa fiscalização interna e externa, inclusive do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) e MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo). Até o momento, o contrato com a empresa em questão não foi objeto de qualquer questionamento.”

A Mind Lab também se pronunciou sobre o conteúdo desta reportagem. A empresa se defende e diz que “atua com o setor público há 15 anos e todos os contratos seguem a legislação vigente no Brasil”. Disse ainda “que já se manifestou junto às autoridades competentes, se colocou à disposição para quaisquer esclarecimentos e para colaborar com as investigações.”