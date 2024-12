Diadema formaliza convênio para volta do INSS ao município

Um convênio apra reabertura do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em Diadema foi formalizado na manhã desta sexta-feira (13). A unidade ficará na Rua Graciosa, 259, em frente ao Teatro Clara Nunes.

O espaço conta com mais de 600 metros quadrados, três pavimentos, acessibilidade e está localizado em uma região estratégica, onde há grande concentração de pessoas, para facilitar o acesso a quem necessitar dos serviços ofertados pela Previdência. A agência do INSS em Diadema foi fechada em 2020 depois do fim do convênio da Prefeitura com o instituto na gestão anterior - o prédio ficava na Avenida Antônio Piranga. Desde então, série de tratativas foi feita para reativar um posto próprio da Previdência do município.

“Fico feliz em garantir o acordo de cooperação técnica. A cidade vai ganhar muito com essa agência, porque é uma cidade com 400 mil habitantes e merece ter esse olhar do INSS”, destacou o prefeito Filippi. “Estamos consolidando o retorno do INSS para nossa cidade. A Prefeitura alugou o imóvel, vamos adaptá-lo, com investimento municipal e dentro de alguns meses a população de Diadema terá de volta esse importante equipamento.”

A cooperação técnica envolve toda reforma do prédio. Licitação para execução desses serviços será aberta nos próximos dias e a previsão é a de que os trabalhos demorem entre quatro e seis meses a partir da assinatura da ordem de serviço com a empreiteira vencedora da concorrência pública.