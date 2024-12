Chico Buarque é tema da Sinfônica em Santo André

A estrutura natalina do Paço Municipal vai ficar ainda mais encantada neste domingo (15) com apresentação especial da Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André): o concerto Chico Buarque e as Nossas Mulheres, que conta com a participação de quatro cantoras que são nascidas e/ou residentes da cidade, Denise Coelho, Grazzi Brasil, Juliana Lima e Nathália Serrano.

A partir das 19h, no palco montado ao lado do espelho d’água – que dispõe ainda de diversas outras atrações, como roda-gigante, pista de patinação, mega tobogã, praça de alimentação e muito mais –, a Ossa vai homenagear Chico Buarque, um dos maiores cantores e compositores da história da música brasileira, que completou 80 anos em 2024.

O concerto tem arranjos de Dino Barioni, João Cristal e Alexandre Dalóia, montados especialmente para esta apresentação, além de uma abertura composta por Felipe Senna, também encomendada especialmente para a ocasião. Durante o espetáculo, sucessos como Meu Caro Amigo, Roda Viva, Geni e o Zepelim, Beatriz vão compor o imperdível set list, que vai passear pelas mais diversas fases do cantor (romântico, crítico social e sambista).

“O concerto terá canções icônicas de Chico Buarque de Holanda, interpretadas pela orquestra, que recebe como solistas quatro grandes cantoras da cidade. Suas vozes maravilhosas e suas personalidades variadas dão vida a grandes sucessos de Chico, num show que será inesquecível”, destaca o maestro Abel Rocha, que é o diretor artístico da orquestra e que dividirá a regência do espetáculo com o maestro assistente Marcelo Falcão. “Assim, a Sinfônica de Santo André presenteia a cidade com mais um lindo programa, dentro das ações do Natal Solidário”.

A entrada no Paço Encantado é solidária, com a doação de alimentos não perecíveis que serão destinados ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade. Os itens serão disponibilizados para 127 entidades assistenciais parceiras, beneficiando aproximadamente 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade em Santo André.