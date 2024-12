Julia Olliver, a Pata da nova geração de Chiquititas, revela que recebeu ligação de Aretha Oliveira: Muito carinho

Julia Olliver conheceu a fundo o mundo de Chiquititas em 2013! Com apenas nove anos de idade, a atriz viveu a Pata na produção infantil do SBT. A personagem dela é a mesma que Aretha Oliveira interpretou em 1997, na primeira geração da novela.

Durante entrevista na gravação do Geração Chiquititas, Julia revelou que na época em que foi selecionada para a novela recebeu uma ligação da atriz. Segundo ela, o telefonema aconteceu no dia da coletiva de imprensa e, Aretha avisou o quanto sua vida ia mudar e a importância de Pata.

- O meu contato com a Aretha [Oliveira] sempre foi de muito carinho da parte dela. Eu era uma criança, eu tinha nove anos de idade, e aí ela chegou, acho que no dia da coletiva de imprensa que a gente ia apresentar a Chiquititas e o elenco [...] Ela me ligou e me desejou toda sorte, falando o quanto a Pata era especial, o quanto mexia com a vida das pessoas e o que minha vida ia mudar. Foi uma conversa que eu lembro até hoje, foi com muito carinho e foi entre Júlia e Aretha, em vez de Pata e Pata.

Julia ainda contou um pouco da sua preparação para viver a personagem. A atriz explicou que todos do elenco foram orientados a não assistir ou pesquisar nada da primeira geração:

- Não pode, tivemos instruções de não assistir nada da outra Chiquititas. A gente recebeu a instrução juntos disso, proibiram, literalmente, a gente de assistir qualquer coisa de Chiquititas porque é um remake, não uma cópia. Então eu tinha que criar a minha Pata, e cada um criar a sua Tati, a sua Vivi, enfim...

Feliz com o convite de estar presente no mundo de Chiquititas, Julia falou um pouco como sua vida mudou após a novela:

- Mudou completamente. Eu era muito nova, então é como se eu não soubesse o que é viver isso porque o que a gente lembra antes dos nove anos, né? Poucas coisas. Claro, eu tive uma infância incrível, mas é como se eu não soubesse como era minha vida antes da Pata.

Sobre estar presente na gravação do programa que reuniu o elenco da primeira geração, Julia mostrou muita gratidão:

- Eu imaginava que teriam outras Chiquititas da minha geração, mas é só eu e a Raíssa [Chaddad], então ficou cada vez mais especial poder viver um pouco de tudo isso aqui e conhecer, já que na época eu não era nascida. Estar conhecendo de perto... Eu falei com a Raíssa [Chaddad]: a gente não tinha noção do que Chiquititas tinha sido antes da gente, e o que seria. Parece que eu tinha ido no escuro, minha mãe também, e aí quando tudo estourou a gente falou: eita, calma, é uma coisa muito grande, sabe. A gente ia pra qualquer lugar e lotava. Tinha um ônibus de Chiquititas e quando a gente foi para o Rio de Janeiro, parou a cidade. Então não, a gente não tinha noção nenhuma e até hoje eu acho que eu não tenho.

Para encerrar, Julia analisou o sucesso da produção:

- Acho que os assuntos são os mesmos, só que Chiquititas 2013 atualizou muita coisa: mostrou a Pata querendo alisar o cabelo, a Vivi sofrendo com coisa de beleza [...] eu acho que é tão real, que a pessoa que escreveu, a Dona Íris Abravanel foi sensacional em abordar certos temas, e é isso que faz o sucesso porque são coisas, de fato, que acontecem, são coisas reais que tocam muito a vida das pessoas.