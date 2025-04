Davi Brito, campeão do BBB 24, anuncia que será pai

Davi Brito, vencedor do BBB 24, usou as redes sociais nesta terça-feira (8) para compartilhar uma novidade que promete transformar sua vida: ele será pai. O baiano afirmou estar preparado para assumir a nova responsabilidade.



LEIA MAIS: Davi Brito admite que mentiu sobre ter triplicado patrimônio pós-BBB

“Eu, Davi, como pai da criança que está por vir, estou à disposição 100% para ajudar no que for preciso, como desde o dia em que descobri”, declarou o ex-BBB, demonstrando compromisso com a gestação e com o futuro do bebê.



O anúncio chega poucos meses após Davi tornar público seu novo relacionamento. Em janeiro, ele revelou estar namorando Adriana Paula, também baiana, que se apresenta no Instagram como cirurgiã-dentista.



Aos 21 anos, o ex-motorista de aplicativo agora se prepara para encarar um dos maiores desafios da vida: a paternidade.