GCM de Santo André salva recém-nascida desacordada

Uma bebê recém-nascida foi salva por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André na noite desta quinta-feira (12), após ser encontrada desacordada nos braços da mãe. A ocorrência aconteceu por volta das 20h, quando a equipe foi acionada para atender o caso de emergência.

Ao chegarem ao local, as GCMs se depararam com a mãe em estado de desespero, segurando a criança que não apresentava sinais de respiração. A GCM Márcia solicitou apoio ao COI (Centro de Operações Integradas), que acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Enquanto isso, a GCM Viana iniciou manobras de reanimação, desobstruindo as vias aéreas e restabelecendo a respiração da bebê.

Após o atendimento inicial, a criança foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Luzita, onde permanece em observação e recebe os cuidados médicos necessários.