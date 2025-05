Prolongamento da Av. Valdírio Prisco continua com obras avançadas

A Prefeitura de Ribeirão Pires mantém ritmo acelerado nas obras de prolongamento da Avenida Prefeito Valdírio Prisco. Nesta semana, os trabalhos se concentram na construção do muro de arrimo e na preparação da caixa de solo no trecho que se conecta à Rua Santinho Gianasi. Além disso, a equipe técnica iniciou a preparação do solo que receberá a pavimentação asfáltica.

Com investimento do governo federal e contrapartida municipal, a obra tem como objetivo facilitar o tráfego de veículos, reduzir o tempo de deslocamento e contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região. O prolongamento da Avenida Prefeito Valdírio Prisco é uma das principais iniciativas da Prefeitura para melhorar a infraestrutura e a mobilidade urbana da cidade.

“O prolongamento da Avenida Valdírio Prisco é investimento que garante maior fluidez no tráfego, Isso é tempo de viagem menor, trânsito seguro e agilidade do bairro ao Centro”, afirmou o prefeito Guto Volpi (PL).