Vera Viel conta com companhia da filha ao realizar sessão de radioterapia

Vera Viel segue com o tratamento contra o câncer e compartilha sua jornada com os seguidores nas redes sociais. Na última quinta-feira, dia 12, a ex-modelo, que em outubro passou por uma cirurgia de retirada de um tumor raro e maligno na coxa esquerda, contou com a companhia de uma de suas filhas ao realizar mais uma sessão de radioterapia.

A esposa de Rodrigo Faro compartilhou em seu perfil no Instagram uma série de fotos tiradas com Maria, de 16 anos de idade. Na legenda, se derreteu pela herdeira:

25/33 sessão de radioterapia e hoje é a Maria que vai com a mamãe. Esse amor me fortalece a cada dia? minha maior riqueza, minha família.

O casal tem três filhas, que são super amorosas e não deixaram o lado da mãe desde o diagnóstico. Não apenas Maria, mas Helena e Clara também já acompanharam Vera em sessões de radioterapia.

Dois meses desde a cirurgia

Recentemente completarem dois meses desde que Vera Viel passou pela cirurgia de retirada do sarcoma sinovial, Rodrigo Faro refletiu sobre a jornada da esposa ao compartilhar nas redes sociais um vídeo gravado momentos antes de ela realizar o procedimento.

No registro, a ex-modelo surge muito emocionada e chora enquanto envia um recado às três filhas, Clara, Maria e Helena, se despedindo delas antes de entrar na sala de cirurgia.

- Maria, a mamãe está indo, tá filha? Beijo. Eu não consigo. Tchau, Clarinha, a mamãe vai fazer a cirurgia. Tchau, Lelê, a mamãe já está indo, logo a mamãe volta. É que a mamãe está chorando agora, mas vai passar. Maria, Clara, Lelê, a mamãe ama vocês, dizia Vera sem conseguir conter as lágrimas.

- Vai com Deus, amor. Vamos fazer um trato? Volta, né?, pedia Rodrigo.

O artista usou a legenda da publicação para contar que, apesar de estarem com medo, precisaram tranquilizar as herdeiras. Ele ainda aproveitou para exaltar a força da esposa e se declarar à ela:

Hoje faz dois meses da cirurgia de retirada do câncer da Vera? Nesse dia a gente sentia medo, mas precisávamos tranquilizar nossas filhas. Nós havíamos entregado TUDO nas mãos de Deus? E ELE, mais uma vez, nos surpreendeu, operando mais um milagre na vida da Vera e na nossa família? Dois meses se passaram e Deus vem cuidando de absolutamente tudo. Nunca vi uma mulher tão forte quanto a minha!!! A Vera é um exemplo e se recupera de forma surpreendente com alegria e muita fé! Te amo, Vera. Vamos celebrar a vida!

Vera também falou sobre o marco de dois meses desde que retirou o tumor. Em uma publicação em seu perfil no Instagram, ela refletiu:

Hoje completa dois meses da minha cirurgia para retirada do sarcoma e estou fazendo a 23 sessão de radioterapia. O tempo vai passando rápido demais, e eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe, eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre.